«الوزراء»: تأمين مخزون استراتيجي من الأعلاف يسهم في تجنب أي تقلبات بأسعار التكلفة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة موقف استيراد الأعلاف، ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف، من أجل الاستفادة منه في أوقات الأزمات، وإحداث توازن في السوق.

تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف

وأضاف «الحمصاني» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «هناك جهود مستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف، والتعامل مع المشكلة المتمثلة في نقص كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك»، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصريّة تحتاج إلى 400 مليون دولار شهريا، أمّا الفجوة السنوية فهي تتراوح بين 4 إلى 5 ملايين طن.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «رئيس الوزراء أعلن عن فكرة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف بصفة مستمرة، لأنّ الأعلاف جزء أساسي من مدخلات تربية الدواجن والمواشي والأسماك، وهذا الأمر يسهم في توفير الأعلاف بصورة مستمرة وتجنب أي تقلبات في أسعار التكلفة بالنسبة للمزارع».