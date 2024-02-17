دراسة: البنك الزراعي يدعم مزارعي قصب السكر بملياري جنيه.. وتسوية مديونيات الفلاحين

أظهرت دراسة حديثة لمركز رع للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة دور البنك الزراعى المصرى فى دعم القطاع الزراعى ومساندة صغار الفلاحين بما يُسهم فى تحقيق التنمية الزراعية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين فى الريف. وأشادت الدراسة بجهود البنك فى توفير التمويل الميسر لمزارعى قصب السكر والسلف الزراعية بفائدة 5%، لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة.

وجاءت الدراسة تحت عنوان «أزمة تراجع زراعة قصب السكر فى مصر»، وتناولت المشكلات التى تواجه مزارعى قصب السكر وتسبّبت فى تراجع إنتاجية محصول القصب.

وأشار مركز رع للدراسات الاستراتيجية إلى أن البنك الزراعى المصرى قام بدعم مزارعى القصب بـ2 مليار جنيه فى يوليو 2023، بالإضافة إلى أنه قام بمعالجة مشكلة الديون المتراكمة على الفلاحين من خلال تسوية أكثر من 8 ملايين جنيه، ورفع القيمة التسليفية للفدان الواحد خلال عام 2022 إلى 26 ألفاً و22 ألفاً بعد أن كانت 15 ألف جنيه.

وأوضحت الدراسة أن حجم تمويلات البنك الزراعى مليار و672 مليون جنيه، بينما بلغ تمويل شركات القصب ملياراً و350 مليون جنيه، فضلاً عن قيام البنك بتمويل أكثر من 70 جمعية لخدمة المزارعين.

وأكدت الدراسة البحثية توفير البنك تمويلات لصغار المزارعين من خلال تكاليف منخفضة وتسهيلات فى السداد، حيث يقدّم لصغار المزارعين قرض المحاصيل الزراعية، لتمويل تكاليف إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية بفائدة 5%.

وفى السياق ذاته، أبرزت الدراسة البحثية التأثير الإيجابى لقيام البنك الزراعى بتسوية مديونيات المزارعين المتعثّرين للتخفيف عنهم وتشجيعهم على الإنتاج، فضلاً عن المبادرات التمويلية والتشجيعية التى يقدّمها البنك الزراعى لصغار المزارعين، حيث طرح البنك الزراعى مبادرة تمويل شتلات قصب السكر، بما يُساعد على ترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج وفتح آفاق التصنيع الزراعى بهدف توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادى.