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اتحاد المصورين العرب يكرم المؤثرين في مجال التصوير لعام 2023

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:04 م | السبت 17 فبراير 2024
اتحاد المصورين العرب

اتحاد المصورين العرب

نظم اتحاد المصورين العرب بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية ووزارة الثقافة، فعالية للتصوير الفوتوغرافي بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا، وذلك بحضورعدد من الشخصيات العامة والمصورين.

تفاصيل فاعليات اتحاد المصورين العرب

كما جرى توزيع شهادات تقدير على المشاركين وبعض الشخصيات التي أثرت في نشاط التصوير الفوتوغرافي خلال عام 2023، وذلك تقديرا لجهودهم.

ومن جانبه، قال المصور الصحفي حسام دياب، رئيس اتحاد المصورين العرب فرع مصر، بأن الفاعلية تضمنت عدة لقاءات مع فنانين لهم خبرات وتجارب مميزة بمجال التصوير وهم كانوا حريصين على نقل تلك الخبرات للمهتمين بفروع التصوير، ومن خلال تلك اللقاءات تحدث كل من، الفنان روجيه أنيس عن بناء الرؤية البصرية، والفنان الشاب يوسف ناصر عن الفوتوغرافيا العالمي، والفنان علاء الباشا عن التكوين في الصورة الفوتوغرافية.

حفل توزيع جوائز مسابقة «بالمصري»

وفي سياق آخر، كان اتحاد المصورين العرب، فرع مصر، أقام في شهر مايو الماضي، حفل توزيع جوائز مسابقة «بالمصري»، وذلك في مقر اتحاد الصحفيين ‏العرب، برعاية مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب وضياء رشوان الرئيس الشرفي لاتحاد الصحفيين العرب وخالد البلشي نقيب الصحفيين وخالد ميري أمين عام اتحاد الصحفيين العرب.

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بقلم أحمد عبد الرحمن