نقابة الصحفيين المصريين تنعى عميد الصحافة السودانية: رمزا وطنيا كبيرا

نعت نقابة الصحفيين المصريين الكاتب الصحفي الراحل محجوب محمد صالح عميد الصحفيين السوادنيين الذي وافته المنية في القاهرة الثلاثاء.

رحيل الكاتب الصحفي محمد صالح

وقالت النقابة في بيان لها، إن الكاتب الراحل يعد أحد أبرز الصحفيين العرب، ورمزا وطنيا وصحفيا كبيرا، بدأ مسيرته الصحفية في العام 1949، وأصدر عددا من الصحف المهمة السودانية، وتقلد عدة مناصب قيادية في اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الأفارقة، ونال جوائز عربية وعالمية عديدة في الصحافة وحقوق الإنسان، فضلا عن مؤلفاته، أبرزها «أضواء على قضية جنوب السودان»، و«مستقبل الديمقراطية في السودان»، و«الصحافة السودانية في نصف قرن». كما انتُخب نائبا في البرلمان السوداني في العام 1965.

موعد ومكان العزاء

وأوضحت النقابة أن عزاء الكاتب الكبير الراحل سيكون اليوم الخميس في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتقدمت نقابة الصحفيين المصريين بخالص العزاء والمواساة لشعب السودان الشقيق وأسرة الكاتب الكبير الراحل وللصحفيين السودانيين والعرب.