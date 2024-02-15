«الصحفيين» تدعو أعضائها لحضور جمعيتها العمومية في الجمعة الأولى من مارس

دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة الساعة العاشرة من صباح الجمعة 1 مارس 2024م، إعمالا لنص المادة (33) من قانون النقابة (76) لسنة 1970م).

جدول أعمال الجمعية العمومية

واضافت النقابة في بيان لها، دعت فيه الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية، أنّ جدول أعمال الجمعية العمومية سيتضمن ما يلي.

- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.

- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023م حتى فبراير 2024م.

- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 2022-12-31، والسنة المنتهية في 2023-12-31م وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024م.

4- ما يستجد من أعمال.

عدم اكتمال النصاب القانوني

وأوضحت النقابة أنّه حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50%+ 1) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 2024-3-15 بحضور 25%.