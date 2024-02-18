القوات المسلحة تنشر وثائق سرية عن حرب أكتوبر.. و«نتنياهو» يحسم موقفه من هجوم رفح.. حدث ليلا.. عاجل

شهدت الليلة الماضية عدداً من الأحداث والتطورات على الساحتين العربية والدولية، لا سيما ما يتعلق بتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحضير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية عسكرية في رفح.

«نتنياهو» عازم على الهجوم على مدينة رفح

وفي تصريحات الليلة الماضية، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيش إسرائيل عازم على تنفيذ العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية التي تقل حالياً قرابة 1.5 مليون فلسطيني على نحو يُنذر بكارثة إنسانية، حال تنفيذ تلك العملية، بحسب ما نقلت قناة «سكاي نيوز عربية».

وأوضح أن جيش الاحتلال سينفذ الهجوم على رفح حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، معتبراً أن عدم شن تلك العملية يعني «خسارة الحرب مع حماس»، متوعداً بالقضاء على الحركة.

احتجاجات غاضبة في مدينة تل أبيب

رافقت تلك التصريحات احتجاجات غاضبة لليلة الثانية على التوالي في مدينة تل أبيب لذوي المحتجزين لدى الفصائل، مُطالبين إياه بالرحيل، وقد حملوه مسؤولية الإخفاق في التواصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية لإطلاق سراح ذويهم، فضلاً عن أنهم يُحملونه من الأساس مسؤولية الهجوم الذي حدث في السابع من أكتوبر المُنصرم، بحسب ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

مصر تنشر وثائق سرية عن حرب أكتوبر

على الصعيد العربي، نشرت وزارة الدفاع المصرية وثائق سرية تنشر لأول مرة حول حرب أكتوبر المجيدة 1973، التي أكدت أهمية التخطيط الاستراتيجي الذي كتب شهادة النصر لقوات مصر المسلحة وجنودها البواسل.

وتضمنت الوثائق الجديدة بعض تفاصيل الاستعداد للحروب التي خاضتها مصر، ما تناولت كذلك دور بعض الأشقاء العرب في دعم مصر خلال حربها مع العدو، وسلطت الضوء على دور الإعلام العسكري والإعلام بصفة عامة خلال هذه الحرب ونقل صوت مصر خارجياً.

التوترات تتصاعد بين الصين وتايوان

وتصاعدت التوترات بين الصين وتايوان، عقب مقتل مواطنين صينيين اثنين وإصابة اثنين آخرين خلال محاولة قارب، على متنه مواطنون صينيون، الفرار من سفينة تابعة لخفر السواحل التايواني، بالقرب من جزر تايوانية قرب البر الصيني، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

على الفور قالت الحكومة الصينية إنه لا توجد حدود أو مناطق محظورة لصيد الأسماك حول مجموعة من الجزر التايوانية القريبة من ساحل الصين، مشددة على أن «بيجين» تحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات، في المقابل اعتبرت «تايبيه» أن دخول الصيادين إلى مياهها انتهاكاً لسيادتها.