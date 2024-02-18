ضياء رشوان: نتنياهو يطيل أمد الحرب للهروب من أجل بقائه السياسي

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يخشى مصيره بعد الحرب، إذ أخفق هو وأجهزته كلها سواء العسكرية أو الأمنية أو الاستخباراتية في توقع هجوم بهذا الشكل.

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هذا ليس هجوم بضعة أشخاص أو عشرات لكنه هجوم مكون من 2000 مقاتل دخلوا الأراضي الإسرائيلية من 65 مدخلا، وظلوا بها 3 أو 4 ساعات دون أن يتحرك الجيش الإسرائيلي حسب زعمهم.

«نتنياهو» يعلم جيدا أن نتيجة الحساب ستكون قاسية

وأوضح أن «نتنياهو» يعلم جيدا أن نتيجة الحساب ستكون قاسية، ويريد أن يٌطيل الحرب حتى يٌؤخر الحساب، عسى أن يحقق شيئا يخفف عنه الجزاء، يحقق أي شيء أي انتصار، وطرح 3 أهداف هي القضاء تماما على حماس، ثم تراجع للقضاء على القوة العسكرية، وتحدث عن الإفراج بلا شروط وفورا عن المحتجزين، ثم تحدث بألا تكون غزة مصدرا للتهديد الأمني الإسرائيلي.

ضياء رشوان: «نتنياهو» يريد الهروب من المحاكمة بأي طريقة

وأشار إلى أن «نتنياهو» يريد تحقيق هدف من الثلاثة، هو لن يستطيع أن يحقق غالبا سوى الهدف الثاني، المتمثل في الإفراج عن المحتجزين، فلا يحاسبه أحد سوى إسرائيل، ففي تقاليدها السابقة وبعد حرب أكتوبر والهزيمة الإسرائيلية شكلت لجنة للتحقيق، وحققت مع كل الأطراف وطرحت نتائجها.

وأفاد بأن الآن الأمر لدى النخبة الإسرائيلية والمجتمع أكثر شدة، لأنه اخترق من الداخل، ولأنه لم يفشل في توقع 7 أكتوبر في مواجهتها فقط ولكن فشل خلال 4 أشهر ونصف في غزة أن يفعل شيئا يتوازى مع قدرته الموجودة لديه، وبالتالي الحساب سيكون قضائيا وقانونيا وسياسيا.