أستاذ علوم سياسية: «نتنياهو» يريد من حماس تقديم تنازلات.. والمقاومة لن تتراجع

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، إن هناك نوعا من التوازن النسبي بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني دفع إلى وجود مفاوضات بين الطرفين، مُشيرًا إلى أن هناك انقساما بين النخبة السياسية والعسكرية في إسرائيل، ونتنياهو مٌحاط بمن هم أكثر تطرفا منه.

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يضغط على حماس

وأوضح خلال حواره عبر برنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الولايات المتحدة تنصح إسرائيل ولا تضغط عليها، مشيرا إلى أن نتنياهو يسعى أن تقدم حماس تنازلات، والمقاومة الفلسطينية لن تتراجع بعد كل تلك التضحيات.

وتصور أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل ستكون الطرف الأكثر تضررا حال استمرارها في العدوان، مشيرا إلى أن هناك تغيرا في الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية وتحول ملحوظ بالرأي العام الأمريكي لصالح الفلسطينيين

وعن موقف مصر من التهجير، قال «يوسف» إنه واضح منذ اللحظة الأولى، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل كان هناك قادة غربيون تبنوا الموقف المصري رغم تعاطفهم مع إسرائيل في البداية.

مصر تتعرض لحملة لإضعاف موقفها من دعم القضية الفلسطينية

واختتم أن موقف مصر يتعرض لحملة ضارية والهدف منه إضعاف الموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية، لذلك من الضروري أن يتسلح الرأي العام المصري بـ «الوعي».

وواصل: «أننا إزاء حالة استعمارية نموذجية، والتاريخ يقول إن أي حالة استعمارية مصيرها الزوال».

ولفت أنه لا توجد حركة تحرر أخفقت في تحقيق أهدافها، مستشهدا بحرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي الذي سقط أكثر من مليون ونصف شهيد.

نتنياهو يريد استمرار الحرب لأطول مدى

وتابع أن هكذا يكون ثمن الانتصار لأن المستعمر لا يسلم حقوق الشعوب إلا بهذه الطريقة، مؤكدا أن النصر قادم لا محالة وقد يتأخر ولكنه قادم.

وأوضح نتنياهو يريد استمرار الحرب لأطول مدى لكي يبقى في الحكم وربما إذا هدأت الأمور في غزة سيفتعل أزمات في مكان آخر.