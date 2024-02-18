«الزراعة» توجه الجمعيات في القرى باستغلال أصولها لتحقيق مشروعات مربحة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة لتطوير عمل الجمعيات التعاونية الزراعية في القرى والنجوع بالمحافظات، من خلال استغلال المتاح من الموارد سواء المالية أو الأصول غير المستغلة من أراضي أو مباني في إقامة مشروعات تتواكب مع متطلبات الأعضاء، بهدف تحقيق أكبر استفاده من الموارد المتاحة والأصول غير المستغلة.

ضرورة قيام الجمعيات التعاونية الزراعية

وأكد منشور موجه من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي على ضرورة قيام الجمعيات التعاونية الزراعية بدورها الذي خوله لها القانون في رفع مستوى أعضائها اقتصاديا واجتماعيا، وتطوير الزراعة في مجالاتها المختلفة في إطار الخطة العامة للدولة.

وأوضح المنشور الذي تم تعميمه على المديريات الزراعية، أنه تنفيذا لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، فإن الجمعيات التعاونية الزراعية تعتبر وحدات اقتصادية واجتماعية تهدف لتطوير الزراعة في مجالاتها المختلفة كما تسهم في التنمية الريفية في مناطق عملها، بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصاديا واجتماعيا في إطار الخطة العامة للدولة.

ولفت مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه بتنفيذ نص قانون الزراعة الخاص باستغلال أصول الجمعيات يمكن للجمعيات تحقيق أرباح بعد إقامة مشروعات زراعية مثل مشروعات تربية الماشية والبتلو ومشروعات تسويق المحاصيل الزراعية، ومشروعات تربية النحل، والإنتاج الداجني وغيرها من المشروعات الزراعية الأخرى التي تحقق عائد جيد للجمعيات الزراعية.

إحياء مشروع تربية دودة القز لإنتاج الحرير

وأشار إلى أنه تم التوجيه بإحياء مشروع تربية دودة القز لإنتاج الحرير وهو مشروع واعد تم التخطيط له بشكل جيد، لنشره في القرى، والإتفاق مع إحدى الشركات الخاصة لاستقدام أشجار توت من دول مثل طاجكستان وعمان والتي تتميز أشجار التوت منها بالحجم الكبير واستدامة الخضرة، إلى جانب استيراد بيوض الدود من الخارج للبدء في نشره للجمعيات الزراعية وفق خطة تم الاتفاق عليها مع معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية.