«الزراعة» توجه الجمعيات التعاونية للاستفادة من برنامج التنمية الزراعية

وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مديريات الزراعة بالمحافظات بالعمل على تحسين أوضاع التعاونيات وتمكينها من أداء دورها المنوط منها بهدف رفع مستوى كفاءة أعضائها اقتصاديا واجتماعيا.

وعممت الوزارة مخاطبات على المديريات للاستفادة من نص قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية للقيام بأعمال تعود على الجمعية بالربح.

برنامج التنمية الزراعية ADP يوفر قروضا ميسرة بفائدة ضئيلة

ونص التعميم: «أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات وزير الزراعة بشأن تنمية الريف المصري ودعم صغار المزارعين، فإن برنامج التنمية الزراعية ADP الذي يوفر قروضا ميسرة بفائدة ضئيلة متناقصة لمدة تتراوح من عام إلى خمسة أعوام، وذلك لدعم كافة الأنشطة والمشروعات الزراعية كالمحاصيل الحقلية والبستانية والنباتات الطبية والعطرية ومنتجات عسل النحل ومدخلات الإنتاج الزراعي وعمليات ما بعد الحصاد والإنتاج الحيواني والتسويق والتصنيع الزراعي، وغيرها من المشروعات الزراعية ذات العائد الكبير، والتي من شأنها تحسين الوضع المالي للجمعيات الزراعية وأعضائها».

وأوضحت الوزارة في تعميمها أنه بناء على ما تقدم، فمن الضروري اتخاذ ما يلزم نحو حث وتوجيه الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنواعها للاستفادة من برنامج التنمية الزراعية، مع قيام الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بتوفير كافة المعلومات اللازمة حول كيفية الحصول على القرض، والذي لا يتعدى مدة الحصول عليه عن شهرين فقط، وأن البرنامج تحت اشراف مجموعة من البنوك وهي «البنك الأهلي والتجاري الدولي والإسكندرية والبنك الزراعي المصري».

يُنفذ المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرة

وقال مصدر مسئول بوزارة الزرعة، إن برنامج التنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة يوفر قروضًا بفائدة لا تزيد عن 7%، حيث يهدف البرنامج لتحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر بين صغار المزارعين، ويُنفذ المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناطق شمال ووسط وجنوب مصر.

وأشار إلى أن المشروع ساهم في تنفيذ حوالي 13 مشروعا خلال العام الماضي بقيمة 850 مليون دولار، ويعتبر من أنجح المشروعات في مصر ويتعلق ببناء القدرات ودعم صغار المزارعين ومكافحة الفقر، والتي هي من استراتيجيات الحكومة.