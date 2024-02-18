الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى الأمل في خان يونس

قالت نبال فرسخ مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني إنَّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع من مستشفى الأمل بخان يونس، فيما تتمركز دبابات الاحتلال أمام مستشفى الأمل وسط إطلاق نار بشكل مباشر.

وأضافت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية» أنَّ الاحتلال يرفض إدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى مستشفى الأمل، وحياة الجرحى خصوصًا مرضى غسيل الكلى بالمستشفى في خطر جراء الحصار الإسرائيلي، وأن الاحتلال يواصل استهداف المنظومة الصحية وإخراج ما تبقى من مستشفيات في قطاع غزة.

وتابعت: «ننسق الجهود مع شركائنا الدوليين لحماية المستشفيات والعاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة، وأن المستشفيات العاملة في رفح الفلسطينية ذات قدرات استيعابية محدودة، ووجود 700 ألف إصابة بين صفوف النازحين في غزة بالأمراض المعدية والتنفسية».