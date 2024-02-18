رئيس وزراء فلسطين: نتنياهو مستمر في الحرب على شعبنا حفاظا على منصبه

قال رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، إن نتنياهو لم يحقق أي شيء سوى قتل آلاف الفلسطينيين، وأنه يريد أن تستمر في الحرب إلى نهاية هذا العام حتى يبقى في منصبه، وأننا لن نسمح بتصاعد دائرة العنف بالمنطقة، ويجب العمل على حل القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس وزراء فلسطين، في لقاء على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال يدمر المدن والمخيمات الفلسطينية، ويعمل على تقويض السلطة الفلسطينية، ويجب تطبيق حل الدولتين على الأرض، وإسرائيل تمنع إجراء انتخابات شاملة في القدس المحتلة.

وتابع: «المستوطنون الإسرائيليون قتلوا عديدا من الفلسطينيين، نابلس أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام، ونعمل على توحيد الصف الفلسطيني، ويجب الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة بالأمم المتحدة».