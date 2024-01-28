رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل تعمل على تصفية قضية اللاجئين والأونروا

علق محمد أشتيه، رئيس الوزراء الفلسطيني، على تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، قائلا: «حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة، وإسرائيل تعمل منذ فترة على تصفية الوكالة لارتباطها بحق اللاجئين والعودة، ويقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات سواء كانت في قطاع غزة أو الضفة الغربية خاصة مخيم جنين وطولكرم ونور شمس وبلاطة والفوار وعقبة جبر والدهيش».

إسرائيل تبدأ حملة دولية ضد الأونروا

وأضاف «أشتيه»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنه في سياق مزاعمها تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة ودون أن تنتظر لجان التحقيق الذي أعلنت عنه الأونروا بدأت إسرائيل حملة دولية ضد الوكالة رغم تأكيد المؤسسة أنها ليست مسؤولة عن عمل أي فرد يعمل لديها.

تجميد مساعدات الأونروا

وتابع: «صدمنا أن بعض الدول أعلنت فورا تجميد مساعداتها للأونروا، علما أن الدول التي أعلنت تجميد مساعداتها تساهم بنحو 70% من موازنة الوكالة، وهذا الإجراء خطير ويجب أن يتم التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة والتي آمل منها أن تسرع في إجراءاتها التي أعلنت عنها».