رئيس وزراء فلسطين: قرار «العدل الدولية» يؤكد انتهاء زمن إفلات إسرائيل من العقاب

أعلن رئيس وزراء دولة فلسطين محمد اشتية، أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم يعلن انتهاء الزمن الذي تفلت فيه إسرائيل من العقاب، وهو ما يفرض على الدول المساعدة لإسرائيل بالتوقف عن دعمها ومساعدتها لها، معتبرا عدم رد المحكمة للدعوى المرفوعة أمامها من قبل دولة جنوب إفريقيا ينطوي على درجة عالية من الأهمية لأنه يضع إسرائيل في قفص الاتهام كمجرم حرب وهي المرة الأولى التي تقف فيها بهذه الصفة أمام محكمة العدل الدولية.

رئيس وزراء دولة فلسطين يشكر دولة جنوب إفريقيا

وقال رئيس وزراء دولة فلسطين، إنه كان يأمل أن تصدر المحكمة قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، معربا عن شكره لدولة جنوب إفريقيا على ما قدمته من ملفات محكمة ومرافعات احترافية تدين إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأعرب اشيته عن أمله باستكمال محكمة العدل الدولية مداولاتها حتى صدور القرار النهائي بإدانة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني لم يشهد لها العالم مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع، داعيا الى ممارسة الضغط عليها لحملها على وقف عدوانها وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة على نحو عاجل.