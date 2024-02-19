تفاصيل حصول «حماية المنافسة» على جوائز عالمية وإشادات دولية

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه في ضوء الجهود المبذولة من قِبَل الدولة المصرية على مدار عدة سنوات لدعم وتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإتاحة سوق تنافسية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والعمل على تنفيذ استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021 - 2025)، نجح الجهاز في الحصول على جوائز دولية وإشادات من عدد من المؤسسات الدولية، الأمر الذي يعزز من وضع الدولة المصرية على المستوى الدولي.

فوز مصر بجوائز دولية لجهودها في تعزيز سياسات المنافسة

وأشار المركز، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى فوز مصر بجوائز دولية لجهودها في تعزيز سياسات المنافسة ، موضحا ما يلي:

- 2023 : أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسة المنافسة، وذلك لإصدار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسيات المنافسة والحياد التنافسي.

- 2022: حصل الجهاز على جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي تم اتخاذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات.

- 2021: حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي.

أشاد كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية بالاستراتيجية المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي باعتبارها الأساس لضمان تكافؤ الفرص في الأسواق بين كل الشركات العاملة في السوق، سواء كانت مملوكة للدولة أو القطاع الخاص، محلية أو أجنبية.

- أثنى الاتحاد الأوروبي على الخطوات التي تتخذها مصر لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة المصري ومنحه مزيدا من الصلاحيات، كما يدعم الاتحاد الأوروبي مساعي مصر لإنشاء شبكة منافسة تضم أجهزة المنافسة بدول البحر المتوسط.