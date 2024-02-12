«التنمية المحلية»: القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة رفع المخلفات

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،اليوم الاثنين، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة، وكنس ونظافة الشوارع بأحياء شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، بتكلفة 116 مليون جنيه، وذلك بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة (إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب).

منظومة التخلص من المخلفات الصلبة

وشدد «آمنة» على أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، وعلى رأسها وزارة البيئة، تعمل على قدم وساق لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خلال شهر يناير الماضي على التعاقد بالاتفاق المباشر مع إحدى شركات النظافة، لجمع ورفع ونقل المخلفات البلدية ونظافة وكنس الشوارع بالأحياء المستهدفة، في الاتفاق وإحداث طفرة فى قطاع النظافة بما يحقق رضا المواطنين من سكان تلك المناطق والتي تعد من الأعلى في الكثافة السكانية بالقليوبية.

مشاركة القطاع الخاص في منظومة المخلفات

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص المصري في منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وطرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة، والتي يتم تم تنفيذها وذلك على الشركات لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.

وأكد «آمنة» حرص الحكومة على التقييم المستمر لشركات القطاع الخاص التي تم توقيع عقود لجمع ونقل ونظافة الشوارع من المخلفات في بعض المحافظات، وعلى رأسها القاهرة والمنوفية وجنوب سيناء والإسكندرية وبورسعيد، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن وللدولة من تلك التعاقدات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تضمن على مدار الثلاث سنوات الماضية تنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في كافة المحافظات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية حيث تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية، بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.

وأوضح «آمنة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيراً إلى حرص الدولة الكامل على إشراك القطاع الخاص في منظومة المخلفات، وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات.