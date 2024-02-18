«طاقة الشيوخ» تناقش استخدام «ذبابة الجندي الأسود» في إعادة تدوير النفايات

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، رئيس اللجنة، الدراسة المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي بعنوان «استخدام حشرة ذبابة الجندي الأسود في إعادة تدوير النفايات العضوية واستغلال تلك العملية في مدخلات صناعة الأسمدة العضوية (الكمبوست) وأعلاف الأسماك».

وأكدت الدراسة المقدمة من النائبة نهى أحمد ذكي أهمية استخدام الذبابة في العلف ومدخلات صناعة الأسمدة باستخدام يرقات ذباب الجندي الأسود؛ للمساعدة على تحلل المخلفات العضوية مثل «الروث» والنفايات ومخلفات الأطعمة النباتية والحيوانية؛ لتحويل الكتلة الحيوية إلى علف، وهو ما يمثل أهمية كبرى في ظل ارتفاع الأعلاف والأسمدة العضوية، وبشكل طبيعي وبيئي حيث يتم تربية يرقات ذبابة الجندي الأسود لاستخدامها في علف الحيوانات وأغذية الحيوانات الأليفة، واستهلاك النفايات.

إمكانية استخدام اليرقات

وأشارت الدراسة إلى إمكانية استخدام اليرقات كعلف أيضا، حيث تأكلها الدواجن والسمك والخنازير والسحالي والسحالف وحتى الكلاب.

تعتبر ذبابة الجندي الأسود من الحشرات القليلة التي يعترف فيها الاتحاد الأوروبي كعلف يُستخدم في الزراعة المائية، كما توجد دراسات عالمية جديدة لاستخدامات عضوية لحشرة الجندي الأسود، وضرورة تطوير استخدامها في مصر.

الحد من الاحتباس الحراري

وتواصل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أيضًا خلال اجتماعها مناقشة الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت حجاج بعنوان «سوق الكربون - ضريبة الكربون»، حيث ناقشت اللجنة الدراسة من قبل حول سوق الكربون، والتي أقرها المجلس حول الحد من الاحتباس الحراري، والتي أحالها المجالس إلى الحكومة من قبل.