«الشيوخ» يناقش استغلال حشرة الجندي المجهول في إعادة تدوير النفايات

قالت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدراسة التي قدمتها للمجلس، تدور حول استغلال حشرة الجندي الأسود في تدوير المتبقيات العضوية لصناعة السماد العضوي وأعلاف الأسماك، بما يسهم في إعطاء قيمة مضافة للمتبقيات العضوية المتمثلة في مخلفات الطعام والمخلفات الزراعية.

المساهمة في ظاهرة التغيرات المناخية

وأوضحت النائبة، أن تلك المخلفات ينتج عن تراكمها وتحللها غازات الاحتباس الحراري، وعلى رأسها غاز الميثان، وبالتالي تسهم في ظاهرة التغيرات المناخية، التي أصبحت تداعياتها تؤثر بشكل واضح على العالم، وتتأثر بها الأنشطة الإنسانية، وعلى رأسها النشاط الزراعي.

وأشارت في حديثها لـ«الوطن»، إلى أنه نظرا للازدياد المضطرد لسكان العالم، الذي من المتوقع أن يرتفع لأكثر من 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، وفقا لآخر الدراسات؛ فإن الأمر يتطلب توفير المصادر الغذائية البروتينية، بما يتناسب مع هذه الزيادة.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية أولت هذا الملف عناية خاصة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مشروعات الثروة السمكية، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك.

استغلال حشرة الجندي المجهول

وتابعت النائبة نهى أحمد زكي: «ومن هنا تكمن أهمية استغلال حشرة الجندي الأسود، التي لا تعد من الآفات ولا تنقل مسببات الأمراض، وأظهرت العديد من الدراسات العلمية إمكانية استغلال يرقاتها بأكثر من شكل، فهي يرقات نهمة للغاية يمكن تربيتها وتغذيتها على متبقيات الطعام والمتبقيات الزراعية، فتركز المغذيات في أجسامها، لتتحول إلى خزانات من البروتين ذو جودة عالية، إلى جانب أحماض أمينية مهمة، يمكن استغلالها من خلال عمليات تصنيعية لاستخلاص البروتينات وصناعة أعلاف للأسماك منها».

ونوهت إلى أن مخلفات تلك اليرقات يمكن استخدامها كسماد عضوي، وبالتالي يمكن استغلال تلك الحشرات كأداة لتدوير المخلفات العضوية التي لا يجري استغلالها، بل وتمثل مشكلة بيئية، إلى جانب توفير أعلاف الأسماك بمحتوى بروتيني عالي يلبي الاحتياجات المحلية، واستغلال مخلفات يرقات تلك الحشرة في صناعة السماد العضوي «الكمبوست».