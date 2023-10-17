«زراعة كفر الشيخ»: جمع وتدوير قش الأرز يساهم في إنتاج الأسمدة العضوية

تفقد الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أماكن تجميع وتدوير قش الأرز بمركز بيلا، بحضور الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم قاسم، مدير عام التعاون الزراعي.

وكيل الوزارة يتابع أعمال جمع وتدوير قش الأرز

وتابع «غربية» أعمال جمع وتدوير قش الأرز، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة متابعة المنظومة بمحافظات زراعة محصول الأرز، للحد من السحابة السوداء، التي كانت تنتج عن حرق قش الأرز كل عام.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أنّ محافظة كفر الشيخ جاءت بالمركز الأول في جمع وتدوير قش الأرز، بواقع 567 ألف طن من قش الأرز، بعد حصاد 85% من المساحات المنزرعة بالمحصول، نتج عنها 310 أطنان، و57 طن أعلاف غير تقليدية، كما جرى تنفيذ 65 ندوة إرشادية.

«غربية»: جمع وتدوير قش الأرز يضمن للمزارع عائدا إضافيا

وأشار الدكتور ناجح فوزي غربية، إلى أنّ عمليات جمع وتدوير قش الأرز، تُساهم في إنتاج الأسمدة العضوية، وإنتاج الطاقة الحيوية، ما يضمن للمزارع عائدا إضافيا، يُساهم في زيادة دخله، وكذلك الحد من تلوث البيئة.

وذكر وكيل وزارة الزراعة، أنّ هناك جهود مبذولة لمكافحة حرائق قش الأرز، والحد منها، مع تكثيف العمل في تلك الفترة لنشر الوعي لدي المزارعين بمحافظة كفر الشيخ بأهمية استخدام القش، والاستفادة القصوى منه، والحفاظ على البيئة، وتقليل التلوث الناتج عن الحرق المكشوف لهذه المخلفات.