ضبط 20 كيلو مخدرات بحوزة عنصر إجرامي في جنوب سيناء

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء، قيام عنصر إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة رأس سدر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته (20 كيلوجراما من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – 2 ماكينة عد نقود) وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.

تٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و200 ألف جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.