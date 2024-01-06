ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدري (الهيروين والآيس "الشابو") وترويجهما على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (4.5 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- 5 قطع حجرية يشتبه في أثريتها - سلاح أبيض- ميزان حساس).

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (900 ألف جنيه تقريباً).. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.