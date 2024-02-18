135 يوما من الحرب على غزة.. استهداف إسرائيلي ممنهج للمنظومة الصحية

مع مرور 135 يومًا على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المؤسسات الصحية والطبية في القطاع، ما أدى إلى خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، وتحويل مستشفى الأمل إلى ساحة حرب بعد تعرضهما للقصف بالمدفعية، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

مجمع ناصر الطبي خرج عن الخدمة

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة، توقف عن تقديم الخدمات بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي والاقتحام الذي تعرض له، ما يتسبب في حاجة مستعجلة لنقل بعض المرضى إلى منشآت طبية أخرى.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أنه لم يُسمح لفريقهم بدخول المستشفى يومي الجمعة والسبت، لتقييم حالات المرضى وتلبية الاحتياجات الطبية الملحة.

200 مريض لا يزالون في مستشفى ناصر

وأشار إلى وجود حوالي 200 مريض لا يزالون في مستشفى ناصر، بينهم 20 على الأقل يحتاجون لنقلهم بشكل عاجل إلى مستشفيات أخرى، كما حذر من أن أي تأخير في نقل هؤلاء المرضى قد يكون على حساب حياتهم، وطالب بتسهيل دخول المجمع والوصول إلى المرضى.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي الطابق الثالث من مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته وكالة «وفا»، وتعرض محيط مستشفى الأمن لقصف عنيف أدي إلى أضرار مادية في مبني المستشفى.