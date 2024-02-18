عضو بـ«الشيوخ»: مصر نجحت في خلق رأي عام عالمي تجاه القضية الفلسطينية

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدبلوماسية الرئاسية المصرية لعبت دورا مهما خلال الفترة الماضية لتكوين رأي عام عالمي داعم للموقف والرؤية المصرية تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تستهدف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء، من أجل دفع سكان القطاع للنزوح نحو الحدود المصرية، ومن ثم تنفيذ مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية جذريا.

وقال «الهضيبي» في بيان صحفي إن الدبلوماسية المصرية خلال السنوات الماضية نجحت مع أجهزة الدولة العتيدة في قيادة الدولة نحو الوصول إلى أهدافها، رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية.

صياغة رؤية موحدة تجاه ما يحدث في غزة

وأكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تنفيذ مخطط التهجيرالقسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الرئاسية لم تتوقف خلال الفترة الماضية من أجل توضيح المشهد أمام العالم حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من زعماء وقادة العالم من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كذلك الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا، إذ نجح الرئيس في صياغة رؤية موحدة تجاه ما يحدث في غزة تتضمن ضرورة وقف اطلاق النار، وتسهيل نفاذ المساعدات، واتمام صفقة لتبادل الأسرى والرهائن، والتخلي تماما عن أي عمليات عسكرية داخل رفح.