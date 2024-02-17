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قصواء الخلالي: رفح الفلسطينية في حال لا يتحمله بشر لما تشهده من أحداث دموية

كتب:

شريف سليمان
10:59 م | السبت 17 فبراير 2024
الإعلامية قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الأحداث في رفح الفلسطينية تصاعدت الفترة الأخيرة بشكل كبير، موضحة أن الجانب الإسرائيلي ما زال يحلم بتحقيق هدفه في تهجير الفلسطينيين.

وتابعت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة سي بي سي، أن الجانب الصهيوني يتحدث أنه أعد خطة اجتياح لرفح الفلسطينية، متصورين أنه سيتم نقل الفلسطينيين لوسط غزة وجنوبها، مع عمل ممرات آمنة لنقلهم، مشيرة إلى أن رفح الفلسطينية في حال لا يتحمله بشر لما تشهده من أحداث دموية.

وأوضحت أن الدولة المصرية تعيش دور المدافع عن نفسها ضد المزاعم والادعاءات الكاذبة المستمرة، مصر تواجه هجوما كبيرا رغم جهودها الكبيرة لدعم القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تسعى في كافة النواحي «مطلوب منها منع التهجير القسري للفلسطينيين والدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية أمنها القومي، مع تحسين حالتها الاقتصادية».

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بقلم شريف سليمان