«القاهرة الإخبارية»: تصاعد العدوان الإسرائيلي على مختلف أنحاء غزة

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، مشير جبر، إن العدوان الإسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة، والطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت تحلق بكثافة في الأجواء، موضحا أن هذا الصباح من أصعب الأوقات التي مرت على قطاع غزة من مشاهد الجنازات، والبكاء، والفراق، حيث أنها تسود في كل مستشفيات القطاع، وبالأخص مستشفى أبو يوسف النجار، إذ ارتقى عدد من الشهداء.

استمرار شن الغارات وإطلاق القذائف

وأضاف خلال رسالة على الهواء أن المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف بشن غاراتها، وإطلاق القذائف بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لمحافظتي رفح وخان يونس.

وأشار إلى أن المحافظة الوسطى لقطاع غزة شهدت هذا الصباح الحزين، إذ ارتقى مجموعة من الشهداء خلال سلسلة من الغارات التي طالت المحافظة الوسطى، وأدت إلى تدمير عدد من المنازل فالزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الغربية لرفح، وكذلك المناطق الغربية للمحافظة الوسطى، وخاصة في بلدة دير البلح حيث شهد الشريط الساحلي تساقط العشرات من هذه القذائف التي تطلقها الزوارق الحربية الإسرائيلية.