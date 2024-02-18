«الصحة» تنظم دورات تدريبية لرفع كفاءة الصيادلة في محافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم دورات تدريبية تستهدف 2900 صيدلي من العاملين بمديريات الشؤون الصحية والمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن خطة تدريبية بدأت في أغسطس من العام الماضي، وتنتهي في مارس من العام الجاري، بهدف تأهيل ورفع كفاءة الصيادلة الحكوميين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الدورات التدريبية العلمية تشمل برامج فنية وبرامج إدارية، لجميع الصيادلة الحكوميين التابعين للوزارة بجميع محافظات الجمهورية.

تدريب الفرق الطبية

وأوضح «عبدالغفار» أنّ وزارة الصحة والسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب الفرق الطبية، وفق برنامج الزمالة المصرية الذي تبنته الوزارة، بهدف رفع الكفاءة العلمية للفرق الطبية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية التي يقدمونها للمواطنين.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إنّ البرامج التدريبية شملت تدريب الصيادلة على «الأغذية العلاجية - والإمداد الدوائي - وممارسة الصيدلة الإكلينيكية في المستشفيات - الإحصاء الحيوي - مركز المعلومات الدوائية - اليقظة الدوائية - دور الصيدلي في منظومة التأمين الصحي الشامل - الرعاية الأولية - اقتصاديات الدواء - التحول الرقمي - برنامج ترشيد استخدام المضادات الحيوية - آليات التعامل مع نظام الشراء الموحد - أساسيات الصيدلة الإكلينيكية - ممارسات التخزين الجيد - الصيدلة الإكلينيكية في الرعاية المركزة - الأمراض المعدية - تقديم إرشادات للمريض - صيدلة إكلينيكية لأمراض الكلى - المعلوماتية الصحية - إدارة الأزمات - إدارة الضغوط - المهارات اللازمة للعمل الجماعي وإدارة المشروعات - ومهارات التواصل الفعال».

اجتماعات مع مديري عموم الصيدلة

وأضافت الدكتورة رشا الشرقاوي، أنّه جرى عقد عدة اجتماعات مع مديري عموم الصيدلة بمديريات الشئون الصحية في محافظات «أسيوط – أسوان – الأقصر – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – القاهرة – بني سويف – الفيوم – الجيزة –الغربية – بورسعيد – السويس - المنوفية – الإسماعيلية»، لدعمهم بجميع ما تم استحداثه من قرارات منظمة في مختلف النواحي الصيدلية، مشيرة إلى أنّه جار الإعداد لتأهيل فرق عمل خاصة باقتصاديات الدواء لعموم مديريات الشؤون الصحية بمختلف محافظات الجمهورية.