المشاركون بالمنتدى البيئي للشباب العربي في زيارة للمناطق الأثرية بأسوان

نظم مؤتمر الاتحاد العربي للشباب والبيئة، في نسخته الـ12، بمشاركة 300 شاب وفتاة من 10 دول عربية، زيارات سياحية داخل مدينة أسوان.

وشملت الجولة زيارة إلى السد العالي ورمز الصداقة المصرية السوفيتية، حيث استمع الشباب إلى شرح مفصل من خبراء الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان.

زيارة عدة أماكن أثرية في أسوان

وشملت الفعاليات زيارة للتراث الثقافي في أسوان، واستكشاف المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، وأكد الدكتور ممدوح رشوان، الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، في بيان اليوم، أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود تعريف الشباب المشارك بتراث أسوان وتعزيز وعيهم بالمعالم الأثرية والسياحية المهمة في المنطقة.

وفي ختام جولة المشاركين في المنتدى البيئي للشباب العربي، تقدم أعضاء الاتحاد بدرع الاتحاد العربي للشباب والبيئة للمهندس أشرف المحمدي حجازي، رئيس الهيئة السد العالي وخزان أسوان، تكريمًا لجهوده.

أهمية المؤتمر

ويشكل المؤتمر منبرًا إقليميًا لتبادل الخبرات واستعراض أهداف التنمية المستدامة بين الشباب، كما يتناول مناقشة نتائج مؤتمر المناخ Cop28، الذي أقيم في دبي كما ستُنظم جلسات علمية وورش عمل في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال فترة المؤتمر.