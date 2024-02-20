تحذير من تناول أعشاب التخسيس مع الأدوية.. تسبب أضرارا خطيرة

يلجأ البعض إلى استخدام الأعشاب كعامل مساعد مع الأدوية لتخفيف حدّة الأعراض التي يعاني منها، لكن الدكتور صلاح محمود، أستاذ زراعة النباتات الطبية والعطرية بجامعة الأزهر، حذّر من خطورة تناول بعض الأعشاب مع الأدوية، ومنها أعشاب التخسيس التي أصبحت منتشرة ويلجأ إليها العديد من الراغبين في الحصول على وزن مثالي دون الرجوع إلى الطبيب، ما يشكل تهديدًا لحياة المريض.

خطورة أعشاب التخسيس مع بعض الأدوية

واستشهد صلاح في حديثه لـ«الوطن»، بعشبة «رجل الأسد» التي تحتوي على حمض السالسليك، وهو من مسيلات الدم، ويؤدي إلى نزيف وأضرار في الكبد، ومن بين أعشاب التخسيس أيضا بذور القاطونة، التي تستخدم كـ ملين، إذ أثبتت الدراسات أنّها قد تمنع امتصاص بعض الأدوية المهمة لتنشيط القلب مثل دواء الدايجوكسين، كما يحتوى على عنصر البوتاسيوم المضر بالكلى.

بذور الشيا أيضًا لها تأثير ضار مع بعض الأدوية، وفق «صلاح»، خاصة إذا جرى استخدامها دون الرجوع إلى الطبيب، وترجع أضرارها إلى حقيقة أنّها قادرة على امتصاص نحو 10-27 ضعف وزنها من المياه، وتناولها بجرعات كبيرة يتسبب في مشكلات للهضم، كما أنّها تسبب حساسية لبعض المرضى وتعيق امتصاص الأدوية.

عشب الكافا كافا وزهرة المساء

وحذّر رئيس قسم البساتين الأسبق، من تناول زيت زهرة المساء الذي يستخدم لعلاج الأكتئاب وتوترات سن اليأس عند السيدات، لكنه يقلل تأثير الأدوية المضادة للتشنجات مثل Phenobarbita، أما عشب الكافا كافا فيستعمل لعلاج الروماتيزم والتهابات الكلى والأرق والقلق النفسي، ويؤدي استعماله بصحبة دواء البرازولام Alprazolam الذي يعالج القلق إلى حدوث إغماء عند المرضى، وكذلك مع مجموعة أدوية البنزوديازبين، كما ظهرت حالات تشنج عضلي وحركات لا إرادية عند المرضى الذين تعاطوا عشب كافا بصحبة دواء مرض باركنسون ـ ليفودوبا Levodopa.

ولفت إلى أنّ عشب سانت جونز St Johns Wort يستخدم لعلاج الاكتئاب الخفيف والمتوسط، كما يستخدم لعلاج الأرق والقلق النفسي وتقلصات البطن أثناء الحيض، لكن التقارير العلمية أشارت إلى وجود تفاعل مضر بين هذا العشب وحبوب منع الحمل، وتفاعل مضر مع مضادات الاكتئاب.