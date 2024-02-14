احذر تناول هذه الأعشاب مع الأدوية.. تُسبب ضغطا واكتئابا

قال الدكتور صلاح محمود، أستاذ الأعشاب الطبية والعطرية ورئيس قسم البساتين بجامعة الأزهر، إنّ هناك تداخلات ضارة بين الأعشاب الطبية مع الأدوية يجب الأنتباه إليها عند تناول تلك الأعشاب.

أوضح صلاح، لـ«الوطن»، أنّ المنبهات التي تعتبر من الأعشاب مثل البن والشاي تحتوي على الكولا، وتزيد من الآثار الجانبية للأدوية مضادات الالتهاب والمسكنات غير الإسترودية، ما يؤدي إلى زيادة حدة التهابات المعدة والأمعاء وتزيد من تهيج الجهاز الهضمى.

الكركديه والدوم

أضاف أن بعض النباتات الطبية مثل الكركديه والدوم تزيد من مفعول الأدوية المخفضة لضغط الدم المرتفع ما يتسبب فى هبوط حاد فى ضغط الدم وشحوب الوجه والهزال، أما الإفراط في استخدام الراولفيا (نبات جذور الثعبان) تسبب التوتر واحتقان الأنف، وزغللة تتعارض مع الأدوية التي تُخفض ضغط الدم، ومضادات الاكتئاب والجلوكوزيدات القلبية.

أضرار العرقسوس

أشار إلى أن العرقسوس يزيد من نقص البوتاسيوم في الدم ما يسبب خطرا شديدا على مرضى القلب، ويؤدي إلى ارتفاع الضغط، كما يزيد من بعض التأثيرات السلبية للأنسولين ويتعارض العرقسوس مع مدرات البول ويؤدي إلى ظهور ثأثيرات جانبية على الكلى.

الجنسنج

وحذر الدكتور صلاح محمود من استعمال الجنسنج مع مدرات البول حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع الضغط واستعماله لفترة طويلة ما يؤدى إلى فشل كلوي، كما ثبت أنه يتفاعل مع أدوية السكر ويسبب انخفاضا خطيرا في مستوى السكر في الدم، ويحظر استخدامه بصحبة الأدوية المحتوية على الكورتيزون أو الأدوية الهورمونية مثل هورمون الاستروجين الانثوي.

كف مريم

أشار إلى أن عشب كف مريم يتداخل مع حبوب منع الحمل ويؤثر على هرمون الأستروجين الانثوى، أما مدرات البول مثل الشاي والبقدونس والشعير فيسببوا نقص شديد فى نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الدم لو تم أخذها مع الأدوية الكيميائية المدرة للبول مثل (thiazides).

أضرار الاخنسيا

أكد أنّ مقويات المناعة مثل الأخينيسيا ففي حال تناولهم بصحبة الأدوية الخاصة بمرضى الربو يسبب مشاكل في الكبد إذا استخدم لأكثر من 8 أسابيع، كما حذرت الدراسات العلمية من استخدامه بصحبة الأدوية الستيرويدية Steroids، أما حبه البركه فإنّ الأفراط في تناولها يسبب اضطرابات المعدة والتقلصات والقيء والإمساك، والغازات وحرقة المعدة بالإضافة إلى احتمالية النزف.