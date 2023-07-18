خبير تغذية يكشف عن مفاجأة بشأن إعلانات «أعشاب التخسيس»: مجرد بيزنس

حذر الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، من إعلانات أعشاب التخسيس، التي تُعرض على بعض الفضائيات، نافيا أنها تساعد في حرق الدهون أو التخسيس، مؤكدا أنها «مجرد بيزنس للتربح فقط، ولا تساعد في التخسيس».

وقال مجدي نزيه، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشطة والفلفل لا يساعدان على التخسيس، كما يعتقد البعض، مؤكدا أن هناك العديد من الفوائد لتناول الشطة والفلفل الحار، حيث تساعد على ميوعة الدم في الجسم.

الأعشاب الطبية المعلنة عبر الفضائيات لا تساعد على التخسيس بل هي «بزنس»

وتابع، بأن الأعشاب الطبية التي يتم الإعلان عنها عبر الفضائيات، لا تساعد على التخسيس بل هي «بزنس»، مؤكدًا أن العمليات الجراحية تكون للحالات الحرجة، التي تعاني من سمنة مفرطة، ولكن أغلبية العلميات التي يجريها للأشخاص بهدف التخسيس هدفها التربح.

وأوضح مجدي نزيه، أن السبب الرئيسي لزيادة الوزن لدى الأشخاص هو الإفراط في الأكل، بالإضافة إلى عدم وجود أي ممارسة لحرق هذه الأطعمة، ويكون علاج زيادة الوزن من خلال ممارسة مجهود بدني، أو الأكل قدر الحاجة فقط.

وكشف خبير التغذية العلاجية، عن الأطعمة والمشروبات التي يجب على الأشخاص تناولها، خلال الموجة الحارة التي تضرب المحافظات، مؤكدا أن الماء من أهم السوائل التي يجب تناولها خلال الموجة الحارة التي نشهدها خلال الأيام الحالية.

الفوائد الصحية للماء

وتابع بأن هناك العديد من الفوائد الصحية للماء، حيث يساعد على علاج الجلطات، وجيد للبشرة، وجيد للأنسجة، ويساعد في الوقاية من حصوات الكلى، ويجب أن يتناول كل إنسان كوب ماء على رأس كل ساعة في اليوم حتى يخلد للنوم.

وأوضح خبير التغذية، أن هناك العديد من المعتقدات الخاطئة حول شرب الماء، مؤكدًا أن شرب الماء أثناء الأكل لا يسبب ظهور أي كرش في منطقة البطن.