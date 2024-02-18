حزب الجيل: مصر تكشف جرائم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن تقديم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية والترافع أمامها حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تُجسد الدور التاريخي والمبدئي الذي تضطلع به مصر تجاه القضية الفلسطينية.

مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية

وأكد الشهابي رئيس حزب الجيل لـ«الوطن» أن مصر من خلال تقديمها مذكرة للمحكمة والمرافعة شفهياً أمامها يوم 21 فبراير 2024، تؤكد على موقفها الثابت من عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً، ورفضها لسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين.

حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

وأشار إلى أن المذكرة المصرية ستؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، وأن مواقف مصر الثابتة كانت رافضة لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصري التي مارستها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشاد بمطالبة المذكرة والمرافعة المصرية للمحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، بما يحتم انسحابها بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به.

ودعا المجتمع الدولي ودول العالم المختلفة إلى عدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والكف عن توفير الدعم لإسرائيل مشددا على ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها.

الحرب الوحشية على غزة

وأكد على أن مواقف مصر الأخيرة من الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة ورفضها سياسة التهجير القسري واعتبارها تصفية القضية الفلسطينية، تشير بوضوح إلى دورها التاريخي والمبدئي وأنها لن تتخلى عن شعبنا الفلسطيني وحقه في إقامة دولته ذات السيادة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.