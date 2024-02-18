حزب «الاتحاد»: مذكرة مصر أمام «العدل الدولية» استكمال لدعم القضية الفلسطينية

ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وترافعها أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعكس موقف الدولة المصرية الذي لا يعتبر وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا للعديد من التحركات التي قامت بها مصر منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقال «صقر» في بيان، إن مصر ستكون عاملًا رئيسيًا في القرار الذي ستصدره محكمة العدل الدولية، فيما يخص الممارسات غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد القانوني، سوف يكون له دوره في حشد الرأي العام وتوجيه الأنظار نحو الحقوق التاريخية للأشقاء الفلسطينيين.

أشار إلى أن الجهد المصري متواصل لدعم القضية الفلسطينية، إذ تمثل قضية القضايا محورًا في جميع تحركاتها الإقليمية، لافتًا إلى أن التحرك الأخير نحو محكمة العدل الدولية سيكون له دور في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة بالتحديد.