«المستقلين الجدد» عن تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل في «العدل الدولية»: تحفظ حقوق الفلسطينيين

أكد حزب المستقلين الجدد أن تقدم مصر مذكرة أمام العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن حرب غزة، دليل على ثبات موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والمحافظة على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

الموقف المصري من القضية الفلسطينية

وقال دكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الموقف المصري قوي وهو بمثابة رد حاسم على ما يمارس من ضغوط سياسية واقتصادية إقليمية ودولية؛ لتغيير الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية والتي لن تجد صدى لدى مصر قياده وشعبا.

وأضاف «عناني» أن ما جرى التصريح بما ستضمنه المذكرة وخطة الدفاع المصرية أمام المحكمة ستكون كاشفة لكل جوانب القضية، وكذلك تجسيد الحقوق الفلسطينية إلى جانب الإدانة الكامله للجرائم الاسرائيلية العسكرية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

مذكرة مصر أمام العدل الدولية

وأشار إلى أن تقدم مصر بتلك المذكرة أمام العدل الدولية هو رد عملي على كل المشككين بما تقوم به مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية، مؤكدًا أن تلك المذكرة هى أحد الجهود المصرية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.