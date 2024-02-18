النائب علاء عابد: مرافعة مصر المقبلة أمام «العدل الدولية» تفضح جرائم إسرائيل

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن مشاركة مصر في المرافعة القادمة في محكمة العدل الدولية، يؤكد موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وجهود القيادة السياسية التي تسعى لحل الأزمة منذ أكتوبر الماضي، وتسهم في فضح جرائم إسرائيل.

جرائم الحرب الإسرائيلية اللإنسانية

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن»، إن مشاركة مصر ستسلط الضوء على جرائم الحرب اللإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنين في قطاع غزة، والتي تنتهك كافة معايير حقوق الإنسان الدولية، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال من قصف رفح الفلسطينية آخر المناطق الآمنة بغزة جريمة بحق الإنسانية.

وأضاف نائب رئيس البرلمان العربي، أن تأكيد المذكرة المقدمة من مصر على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 70 عقدا، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، تضع المحكمة أمام مسؤولياتها خاصة وأن هذه التجاوزات تتنافى مع القواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية

وأكد عابد أنّ مواقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي راسخة وثابتة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائم التأكيد على ثبات السياسة المصرية تجاه الأحداث في غزة، وأن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو الحل السياسي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن مصر قدمت مذكرتين للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024، مؤكدا أن القيادة السياسية تواصل دعمها للقضية الفلسطينية بكل الطرق سواء السياسية أو المعنوية.