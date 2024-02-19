لمنع الأيفون من مراقبة موقعك.. اتبع الخطوات التالية

مراقبة الأيفون للأماكن التي يذهب إليها الأشخاص، مشكلة قابلها الكثيرون من مستخدمي الأيفون، إذ أن في ذلك تتبع للمناطق التي يتم الذهاب إليها، فضلًا عن التتبع من قبل التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، ولشرح طريقة إيقاف تحديد الموقع في الأيفون، وكيف يمكن الابتعاد عن تلك المشكلة؟، نستعرضها في التقرير التالي.

كيف ألغي خاصية التتبع في الأيفون؟

«كيف أقفل موقعي من الإعدادات؟، إزاي أمنع الأيفون من تتبع موقعي»، أجاب خبير تكنولوجيا المعلومات، خالد محمد، على ذلك السؤال خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أن أفضل طريقة لمنع التعقب الذكي في الأيفون، بحسب الموقع الرسمي لشركة آبل، لعدم حفظ الأماكن التي يتم الذهاب إليها، تتمثل في التالي:

- الذهاب إلى الإعدادات بالضغط على الـ«Settings».

- الضغط على الخصوصية والأمان privacy&security.

- اختيار خدمات الموقع location services.

- الضغط على خدمات النظام system services.

- اختيار المواقع المهمة significant locations.

- الضغط على turn off.

- مسح سجل التاريخ clear history.

وأضاف أن ذلك لا يؤثر على المراقبة أو خرائط جوجل أو تحديد مواقع الصور: «مسحنا السجل ومنعنا من متابعة الموقع، من تعطيل وظيفة تحديد الموقع»، وأوضح أن بذلك يمكنك إيقاف وصول التطبيقات إلى موقع الايفون.

طريقة أخرى لإيقاف التتبع

ومن خلال إعدادات الهاتف، يمكن إلغاء موقعك في الأيفون من خلال التالي:

- الانتقال إلى الإعدادات.

- اختيار الخصوصية.

- اختيار الأمان.

- الضغط على خدمات الموقع.

- اختيار منع الوصول إلى معلومات من خلال خدمات الموقع.