تسحب أموالك.. كود سحري لإلغاء جميع الخدمات غير المرغوب فيها على هاتفك

في كثير من الأحيان يتعرض البعض إلى سحب الرصيد من الخطوط التليفونية، وذلك بسبب بعض الاشتراكات والخدمات التي تم الاشتراك فيها من قبل البرامج، ولا يعرفون ما هي الخدمات أو البرامج أو كيفية إلغائها، وهو ما نقدمه لكم من خلال السطور التالية في خطوات بسيطة، بالإضافة إلى كود للإلغاء.

كيف ألغي جميع الخدمات المشترك فيها؟

ومن جانبه، قال خبير تكنولوجيا المعلومات، خالد يسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن هذه الخدمات يتم الاشتراك بها في كثير من الأحيان تلقائيًا أو عن طريق الموافقة عن طريق الخطأ عبر إحدى الرسائل: «لازم نتوخى الحذر مع الرسايل اللي بتيجي، وفي أحيانًا على الموبايل رسايل بتيجي ولازم نرد بنعم أو لا، وبمجرد الرد عليها بيتم الاشتراك في أشياء مجهولة المصدر، وده بيخليك تلغي سحب الرصيد أو الفلوس من الهاتف».

طرق لمعرفة جميع الاشتراكات وإلغائها

ويتم معرفة جميع الاشتراكات على الهاتف المحمول من خلال التالي:

- إدارة اشتراكاتك على الـAndroid.

- انقر على رمز الملف الشخصي في أعلى يسار الشاشة من الجيميل.

- انقر على الاشتراكات.

- انقر على إلغاء في حال عدم الرغبة في تجديد الاشتراك أو الإلغاء.

على جهاز الأيفون

- الذهاب إلى ‏App Store‏.

- النقر على رمز الملف الشخصي.

- اختيار كلمة الاشتراكات.

- اختيار كلمة نشط أو active.

- ستظهر الخدمات أو البرامج المستمر فيها الاشتراك.

- اختيار cancel للتطبيقات غير المرغوبة.

ما هو الرقم الذي يلغي جميع الخدمات؟

وأضاف «يسري»، أنه يوجد كود طرحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يتيح إلغاء جميع اشتراكات الهاتف، وإلغاؤها قبل أو بعد القيام بعملية شحن الرصيد: «الكود الموحد هو *155#، وبيمنع كل الاشتراكات للخدمات الترفيهية للمحمول بغير رغبة العميل، وبيتم معرفة جميع الخدمات المشترك بها أيضًا».