أفضل صيغة لدعاء تيسير الأمور.. يفتح لك الأبواب المغلقة ويزيل همك

لا يغفل المسلمون التوجه إلى الله عز وجل في سبيل الدعاء بتيسير الأمور، وذلك لأنّ الشخص لا يستطيع قضاء حاجاته دون مناجاة ربه والتوسل إليه، وذلك لأن الدعاء يغيِّر القدر، ويسهل أمور الأفراد، وذلك سواء كان خيراً، أو شراً فيدفعه الدعاء، ويعد دعاء الله سبحانه وتعالى من العبادات، حيث قال تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ».

صيغ دعاء تيسير الأمور

وحول دعاء تيسير الأمور، فيقول الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ هناك صيغا متعددة للدعاء بالتيسير وفك الكرب والتوفيق، ومن تلك الأدعية: «ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي»، وأيضاً: «اللهم اجعل ما أخافه وأحذر برداً وسلاماً عليا كما جعلت النار برداً وسلاماً على سيدنا إبراهيم، يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ».

ما يستحب قوله كل صباح ومساء

كما أنّ هناك صيغا أخرى، حيث يستحب قول كل صباح ومساء: «اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ»، و«اللهم إني عبدُك ابنُ عبدِك ابنُ أمتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذهابَ همِّي وغمِّي»، «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

أسباب إجابة الدعاء

ووفق «لاشين» فإن هناك أسباب لإجابة الدعاء ينبغي للداعي مراعاتها وهي:

- افتتاح الدعاء بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختمه بذلك.

- رفع اليدين.

- عدم التردد، بل ينبغي للداعي أن يعزم على الله ويلح عليه.

- تحري أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، وعند الإفطار من الصيام، وغير ذلك.

- أكل الطيبات واجتناب المحرمات.