متطوع بـ«الهلال الأحمر»: حولنا مشاعر الحزن على شهداء غزة إلى طاقة لمساعدة الأشقاء

لم يتأخر رامي عصام، أحد متطوعي الهلال الأحمر، عن تلبية النداء والتطوع مع الهلال الأحمر المصري، لتجهيز المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة.

وأضاف رامي لـ«الوطن»، أنّ المشاعر السلبية التي غلبت عليه نتيجة ما يعانيه الأهالي في قطاع غزة، تحول إلى طاقة تطوع، وتحرك على الفور نحو جمعية الهلال الأحمر المصري للمساعدة في تجهيز المساعدات الإغاثية المرسلة للقطاع.

شارك «رامي» في مهام مختلفة، وهي «تعبئة وتجهيز المواد الغذائية المرسلة للقطاع، والإشراف على نقلها من المخازن في القاهرة إلى معبر رفح، وجمع التبرعات مع إدارة تنمية الموارد في المؤسسة، وتنفيذ العقود مع بعض الشركات والمطاعم».

لم يكتفي صاحب الـ46 عاما بالمساعدة فقط من مقر الهلال الأحمر بالقاهرة، بل تواجد أيضا على معبر رفح البري، وأكد أنّ آلاف من الشباب المصري كان موجودا للتطوع في تحضير المساعدات المرسلة لغزة، سواء في القاهرة ومقر الهلال الأحمر، أو على معبر رفح، قائلا: «وجود آلاف من الشباب فرح قلبي وأكد لي إنّ الشباب المصري شباب قوي وواعي لدوره الوطني والقومي».

دافع رامي للتطوع

رغم المجهود الشاق الذي يبتطلبه التطوع، إلا أنّ رامي لم يتخل عن عمله التطوعي منذ بداية العدوان حتى اليوم، موضحا: «في بعض الأيام أعود إلى المنزل متعب جدا من عمل اليوم وأقرر عدم الذهاب مرة أخرى، ومع رؤية جرائم العدوان وسقوط الشهداء يعود إليّ الحماس وأتوجه في اليوم التالي لاستكمال أعمالي في تجهيز المساعدات، لأني في هذا الوقت أُدرك تماما مدى حاجة الأهالي لهذه المساعدات».

يقول ابن محافظة القاهرة، إنّ التطوع هو محارب كالجندي وكلٌ في ساحته، وأشاد بقوة تحمل وعزيمة كل الشباب المصري المتطوع الذي قابله رامي على معبر رفح البري، فرغم صعوبة التعايش على المعبر في الصحراء والخيام، لم يطلب أحد منهم العودة لدياره، وحرصوا على الرباط أمام المعبر إلى أن تدخل كافة المساعدات، قائلا: «كنا في كل مؤتمر عند المعبر بنهتف بكل اللغات عشان نوصل رسالتنا إننا مش هنسيب اخواتنا والقضية الفلسطينية قضيتنا، عشان نضغط على المجتمع الدولي».

وقت دخول وخروج الشاحنات من المعبر، أسعد الأوقات التي يقضيها المتطوعون على المعبر، يقول رامي: «كان الكل بيتنافس على تجهيز الشاحنات اللي هتدخل للقطاع، والسواق اللي هيدخل كان بيكون كله حماس وعزيمة وحاسس إنّه بيقوم بدور بطولي، وإحنا كنا بنعامله على إنّه بطل، كان السواقين بيقولوا الشهادة ويكبروا وهما داخلين، ولما يرجعوا سالمين للجانب المصري كان بيتم استقبالهم بحفاوة كبيرة جدا كالعائدين منتصرين من معركة».