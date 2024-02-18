«دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول».. ورشة عمل بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة، ورشة العمل التدريبية الثالثة والثلاثين، الموجهة للكوادر الإدارية بوزارات «الخارجية – العدل – الثقافة – التربية والتعليم والتعليم الفني» تحت عنوان «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول» خلال الفترة من (11- 15/ 2/ 2024) وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

تطور مفهوم الحرب

واستهدفت ورشة العمل، تناول عدد من الموضوعات المختلفة ذات الصلة بالأمن القومي المصري من أبرزها «تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، مشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، آليات وأدوات هدم الدول من الداخل وهي (الإرهاب والشائعات والحروب النفسية وتخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية، التمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة)، استخدام مواقع التواصل الإجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام - الإعلام الموجه ودوره في إسقاط الدول من الداخل، جهود الدولة المصرية في كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات».

يُعد تنظيم هذه الورشة استمرارا للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.