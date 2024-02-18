جامعة حلوان تشهد التصفيات التمهيدية لمسابقة العباقرة

انطلقت، اليوم، التصفيات التمهيدية، لمسابقة عباقرة جامعة حلوان على مستوى كليات الجامعة، وتم تصعيد 16 كلية للمشاركة في المسابقة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتم إجراء قرعة لتحديد مباريات الكليات.

عباقرة جامعة حلوان تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، إن مسابقة «عباقرة جامعة حلوان» تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم في إبراز قدرات الطلاب المختلفة، حيث أننا نتطلع دائمًا لاستثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل، وحث رئيس جامعة حلوان الطلاب على المشاركة في مثل هذه المسابقات وممارسة جميع الأنشطة المختلفة.

كما أفاد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على زيادة توعية الشباب والعمل على تثقيفهم ورفع وعيهم، وربطهم بالمجتمع المحيط بهم، من خلال تنوع الأنشطة الطلابية.

وجاءت نتيجة القرعة وترتيب الفرق دوري المجموعات إلى أربع فرق كالتالي المجموعة الأولى «هندسة المطرية، الطب، الفنون التطبيقية، السياحة والفنادق»، والمجموعة الثانية «التربية، الخدمة الاجتماعية، كلية علوم الرياضة بالهرم، التكنولوجيا والتعليم» والمجموعة الثالثة «هندسة حلوان، علوم، تجارة، الفنون الجميلة» والمجموعة الرابعة «الآداب، الصيدلة، الحاسبات، التمريض».

ويلتقي غدًا الاثنين الموافق 19 فبراير 2024 خلال المباراة الأولى «هندسة المطرية والطب» والمباراة الثانية «الفنون التطبيقية والسياحة والفنادق»، والمباراة الثالثة «هندسة حلوان وعلوم» والمباراة الرابعة «تجارة والفنون الجميلة».

وتستكمل المباريات يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024، حيث يلتقي في المباراة الأولى «تربية والخدمة الاجتماعية»، والمباراة الثانية «علوم الرياضة بالهرم، التكنولوجيا والتعليم» والمباراة الثالثة «الآداب والصيدلة» والرابعة «الحاسبات والتمريض».

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هشام رفعت، أمين عام الجامعة، ومحمد جاد، مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، ودكتورة رحمة فوزي منسق المشروع.