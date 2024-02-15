جامعة حلوان تعلن بدء المرحلة الثانية لمسابقة «عباقرة»

أعلنت جامعة حلوان بدء المرحلة الثانية لمسابقة «عباقرة»، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالتعليم والثقافة والنمو التعليمي بمصر.

التصفية الأولى بين الكليات

بدأت التصفية الأولى بين الكليات يوم الأحد الموافق 18 فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحا بين جميع كليات الجامعة، بواقع 21 كلية، لتصعيد 16 كلية للمشاركة في المسابقة على مستوى كليات الجامعة.

َوأكدت ضرورة تسليم استمارات التقييم الخاصة بالطلاب الفائزين في المسابقة الداخلية بالكلية إدارة الاتحادات الطلابية، وتسليم نتيجة الطلاب الفائزين من المسابقة الداخلية والصورة الشخصية بجانب صورة بطاقة لهم.

عباقرة جامعة حلوان

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، إن مسابقة عباقرة جامعة حلوان تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة.

وأضاف: «نتطلع دائمًا في جامعة حلوان لاستثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل، ومسابقة عباقرة جامعة حلوان خطوة مهمة في هذا الاتجاه».