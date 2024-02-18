متحدث أونروا: إسرائيل تحاول محو رمزية الوكالة لاستكمال انتهاكاتها في غزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إنه إذا استمر وقف تمويل الوكالة سيكون من الصعوبة تقديم خدماتنا خلال أبريل المقبل، وهناك تعقيدات عسكرية من جانب إسرائيل في غزة وخصوصا خان يونس.

وتابع «أبو حسنة» أن عمليات نزوح مستمرة في مناطق عديدة بـ قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، و160 عاملا من الوكالة سقطوا في العـدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن الاحتلال يحاول التخلص من الوكالة بزعم تورط بعض العاملين في هجوم 7 أكتوبر، وإسرائيل تحاول محو رمزية أونروا لاستكمال انتهاكاتها في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.