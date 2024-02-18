أشرف العشري: مذكرة مصر إلى «العدل الدولية» هدفها وضع حد للمأساة في قطاع غزة

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن تقديم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية هو استمرار للجهد المصري الذي يبذل منذ 7 أكتوبر ثم حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل في 8 أكتوبر، وتسعى مصر منذ ذلك الوقت لبذل الكثير من الجهود والتضحيات من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

تقديم المساعدات الإنسانية لغزة

وأضاف «العشري»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تستمر في دفع تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية للشعب الفلسطيني، ثم الجهد الذي تبذله في إرسال مجموعة من رسائل للمجتمع الدولي بضرورة أن يكون هناك وضع حد لهذه المأساة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاتصالات المصرية الرئاسية لم تتوان على مدار الساعة لتحفيز المجتمع الدولي وترفيع مستوى حراكه فيما يتعلق بالتعاطي مع المشهد المزري في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أنه عندما يكون هناك تحرك مصري على مستوى محكمة العدل الدولية، هو جهد إضافي وحراك مطلوب تبذله مصر على كل الأصعدة السياسية والدولية والإقليمية، وأن يكون هناك لفت نظر للمجتمع الدولي وحثه على ضرورة التعاون.