«الحرية المصري»: مذكرة مصر لـ«العدل الدولية» تضع العالم أمام مسئولياته بشأن غزة

أكد حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، والمرافعة الشفهية أمام أعضائها يوم 21 من فبراير الجاري، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس دور مصر التاريخي الثابت والراسخ للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد الرأي العام العالمي نحو الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وقال رئيس حزب الحرية المصري، إن مصر على مدار تاريخها تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها باعتبارها أحد محددات الأمن القومي، وخاضت من أجلها كل الحروب، وقدمت تضحيات كبيرة، من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري، أن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية، يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وهدم المنازل والتهجير القسري للفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

ارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية

وأكد أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية، تأكيد على أن مصر تتصدى وبكل قوة لجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس، وعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية وتوقف الدول الكبرى عن توفير الدعم لدولة الاحتلال.

وشدد رئيس حزب الحرية المصري على ضرورة أن تكون قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية، لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل، وألا يفلت قادة إسرائيل من العقاب، بتهمة ارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية.