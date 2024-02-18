أشد حلاوة من العسل.. رسالة مؤثرة من غزة لـ عم ربيع بطل لقطة البرتقال

لا يزال مشهد عم ربيع، بائع الفاكهة، العفوي، والذي انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي ظهر خلاله وهو يلقي حبات البرتقال على إحدى قوافل المساعدات المتجهة غزة لدعم أهالي فلسطين، في ظل أزمة الغذاء التي يعانون منها منذ بداية الحرب.

عم ربيع ابن محافظة بني سويف، لم يكن يتوقع أن قرارا عفويا منه، من خلال محاولة مساعدة أهالي غزة، بإرسال حبات البرتقال لهم، ستجعل منه بطلا شعبيا، ليس في مصر فقط فحسب، بل في فلسطين أيضا.

رسالة شكر من غزة لـ«عم ربيع» بعد إرسال البرتقال

«شكرا عم ربيع»، جاء الرد سريعا من داخل قطاع غزة، من خلال رسالة مكتوبة بخط طفولي، يحملها أحد أطفال فلسطين، مؤكدا أن مشهد عم ربيع وهو يحاول مساعدتهم «لمس قلوبهم».

ماذا قال الطفل الفلسطيني لـ«عم ربيع» بعد إرسال حبات البرتقال؟

وظهر طفل فلسطيني وهو يحمل رسالة من داخل قطاع غزة، جاء نصها: «يعلم الله يا عم ربيع أن أثر هذه الحبات من البرتقال لامست قلوبنا وإنا لنجد طعمها أشد حلاوة من العسل».

إشادات واسعة كانت من نصيب عم ربيع، بعد انتشار مشهد إلقاء حبات البرتقال على قوافل المساعدة المتجهة إلى غزة، حيث وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«البطل»، حيث نال المقطع المصور له الآلاف من المشاركات والتفاعل الكبير مع تصرفه العفوي الذي يُعد محاولة بسيطة لمساعدة أهالي غزة في حربهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.