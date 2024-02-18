خطوات سهلة لتنظيف السجاد في المنزل.. «هيرجع يلمع كأنه جديد»

السجاد يُعد من الأشياء الأساسية التي تهتم كل ربات المنزل بتنظيفها خاصة في المناسبات والأعياد لكي تعيد له لمعانه ورونقه، حيث يبحث الكثير منهن عن الطرق السهلة التي تساعد على تنظيفه، وفيما يلي خطوات سهلة لتنظيف السجاد وبمكونات موجودة في المنزل بدون تكلفة مادية.

توجد خطوات سهلة لتنظيف السجاد منها استخدام ملح الليمون والبيكينج بودر ويجب تحضير نصف كوب ملح ليمون مع 2 ملعقة كبيرة من البيكينج بودر ورشحها على السجاد، وبعد ذلك يتم تركه لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك يتم استخدام الفرشاة لإزالة الملح والبيكينج بودر تماماً من السجاد، وهذا يساعد على تنظيفها وفقا لما ذكره موقع «Home Made Simple».

الخل الأبيض والليمون من ضمن الطرق التي تساعد على تنظيف السجاد وتطهيره، إذ يجب خلط كوب من الخل ونصف كوب من عصير الليمون وتنظيفه باستخدام سفنجة خشنة وتعمل على إزالة البقع بشكل سريع.

البيكينج صودا والزيوت العطرية

لم تقتصر الخطوات السهلة التي تساعد على تنظيف السجاد عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمن الطرق التي تعمل على تنظيف السجاد في المنزل هى استخدام البيكينج صودا والزيوت العطرية، إذ يجب على الأمهات تحضير وعاء وخلط ملعقة كبيرة من البيكينج صودا وأيضا 3 ملاعق كبيرة من الزيوت العطرية و2 ملعقة من مسحوق الغسيل، مع إضافة نصف لتر من الماء الدافئ، ثم يتم تنظيفها بالفرشاة.

نصائح عند تنظيف السجاد

يجب على الأمهات، استخدام «المساحة الكهربائية» بعناية قبل تنظيف السجاد من أجل التأكد من التقاط كل الأتربة والمسحوق الزائد، ويفضل تنظيفها بالمكنسة الكهربائية بشكل مستمر، وذلك للتخلص من تراكم البقع والزيوت على السجاد حتى يسهل تنظيفه.