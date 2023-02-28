نصائح مهمة للعناية بتقويم الأسنان.. هل الفرشاة العادية تكفي للتنظيف؟

يواجه كثير من الأشخاص مشكلات عديدة في الأسنان، منها التهاب اللثة، والنزيف المستمر، فضلا معاناة أصحاب تقويم الأسنان، إذ يجدون صعوبة في معرفة أفضل الطرق لتنظيفها، والحفاظ عليها.

وهناك أكثر من نوع لتقويم الأسنان، منها المعدني، والخزفي، والشفاف، ونستعرض أفضل الطرق تنظيف الأسنان، حال تركيب التقويم بمختلف أنواعه.

يقول الدكتور محمد مصطفى، استشاري جراحة الفم والأسنان، إن التقويم يستخدم في علاج كثير من مشكلات الأسنان، منها البروز، وعدم تطابق الفكين، موضحا أنه في الغالب تكون مدة وجوده في الفم طويلة، بالتالي يجب الحفاظ على نظافة الأسنان خلال هذه الفترة.

كيفية تنظيف الأسنان أثناء التقويم

يؤكد استشاري جراحة الفم والأسنان، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من الضروري تنظيف التقويم بشكل منتظم، إذ أن بقايا الطعام، والبكتيريا حوله، تسبب كثير من المشكلات على رأسها التسوس، موضحا أن هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها أثناء غسل الأسنان، مع وجود التقويم، منها ما يلي:

- تجنب الأطعمة التي يمكن أن تلتصق بالأسنان، مثل الحلوى والعلكة.

- الابتعاد عن المشروبات الغازية والسكريات، التي تؤثر على طبقة المينا.

- عدم إهمال مواعيد زيارة الطبيب، للحفاظ على صحة وجودة الأسنان والعناية بها.

ومن طرق تنظيم الأسنان وقت التقويم:

- استخدام فرشاة الأسنان المخصصة لتنظيف التقويم.

- استخدام جهاز «ووتر جيت»، وهو عبارة عن جهاز يضخ المياه داخل الفم، لتنظيف الأسنان بشكل جيد.

أطعمة يحذر منها أطباء الأسنان

وفقا لما نشره موقع «green ortho»، أن هناك بعض الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، ويجب تقليلها أو الابتعاد عنها بشكل كبير، للأشخاص الذي يضعون تقويم في أسنانهم، منها:

- الحلوى اللزجة.

- الرقائق والخضروات المقرمشة.

- الفشار.

- المكسرات، لأنها صعبة الأكل، لأي شخص يضع التقويم في أسنانه.