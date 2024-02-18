القائمة الكاملة لمسلسلات الـ15 حلقة في رمضان 2024.. أبرزها عتبات البهجة

أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان الكريم، والذي يتنافس فيه عدد كبير من الأعمال الدرامية؛ أبرزها تنتمي لأعمال الـ15حلقة، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية القائمة الكاملة لمسلسلات الـ 15 حلقة في رمضان 2024.

القائمة الكاملة لمسلسلات الـ 15 حلقة في رمضان 2024

وجاءت القائمة الكاملة لمسلسلات الـ 15 حلقة في رمضان 2024 كالتالي:

مسلسل عتبات البهجة

يشارك مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني ضمن قائمة مسلسلات الـ15 حلقة في السباق الرمضاني 2024 هذا العام، وهو من بطولة جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج العدل جروب.

مسلسل فراولة

كما تشارك نيللي كريم أيضا في قائمة مسلسلات الـ15 حلقة في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل فروالة، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج أحمد دسوقي.

مسلسل لحظة غضب

وتخوض الفنانة صبا مبارك السباق الرمضاني بمسلسل لحظة غضب بطولة الفنان علي قاسم ومحمد شاهين، الذي ينتمي أيضا لقائمة مسلسلات الـ15 حلقة في رمضان، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

مسلسل مسار إجباري

كما يقدم الثنائي أحمد داش وعصام عمر، مسلسل «مسار إجباري» ويشاركهم فيه البطولة كل من بسمة وصابرين والعمل تأليف ورشة كتابة وإخراج نادين خان، إنتاج المتحدة، والذي ينتمي إلى قائمة أعمال الـ15 حلقة.

مسلسل بابا جه

ويشارك أيضا الفنان أكرم حسني في رمضان 2024 بالمسلسل الكوميدي بابا جه، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، المشاركة في رمضان 2025، من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعى وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم وإنتاج شركة ميديا هب - سعدى جوهر.

مسلسل سر إلهي

وتخوض روجينا، السباق الرمضاني بمسلسل سر إلهي، الذي ينتمي أيضا لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويشارك مع روجينا في بطولة المسلسل أحمد مجدي ورنا رئيس ومحمد ثروت ومي سليم ومحمود الحديني ونهى عابدين وأحمد بدير وميمي جمال ومراد مكرم ومحمود حجازي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج أشرف زكي.