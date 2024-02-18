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هؤلاء الأربعة كانوا شديدي الشبه بسيدنا رسول الله.. «الحسن» أبرزهم

كتب:

منى صلاح
07:48 م | الأحد 18 فبراير 2024
الشيخ رمضان عبد المعز

الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، كان هناك أربعة شديدي الشبه برسول الله محمد – صلى الله عليه وسلم، إلى حد كبير، وهم: «قسم بن العباس، والحسن بن علي، وجعفر بن أبي طالب، وأبا سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب».

مولد سيدنا الحسن

أضاف «عبد المعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ المولود الأول للسيدة فاطمة – رضي الله عنها، هو الحسن، وأذَّن له النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، أي اسمعه الآذان في أذنه، وعقَّ عنه، أي ذبح عنه العقيقة، ودفعه إلى أم الفضل لترضعه، تأويلاً لرؤية لها.

مولد سيدنا الحسين

وتابع الداعية الإسلامي: «سيد شباب أهل الجنة، هو سبط رسول الله – صلى الله عليه وسلم، الحسين بن علي، وهو ابن السيدة فاطمة الزهراء – رضي الله عنها، لؤلؤة آل بيت النبوة وثمرة فؤاد سيدنا النبي، وهي قطعة من نبينا، ومولد سيدنا الحسين في شهر شعبان، وهو تاريخ لابد أن نتذكره، وولد تحديداً في 3 شعبان عام 4 هجرياً».

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