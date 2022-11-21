وزارة الأوقاف تحتفي بملف «الوطن» عن «سيدنا الحسين»

احتفت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعدد «الوطن» الصادر غدًا خاصة ملف «سيدنا الحسين»، إذ أعادت الصفحة نشر الملف والذي جاء تحت عنوان («سبط النبي» في قلوب المصريين «أحب الله من أحب حسينًا»).

وتضمن ملف «الوطن» عن سيدنا الحسين، أنه ليست مصر بعد قدوم الرأس الشريف الذى اجتزَّته السيوف فى كربلاء كما قبلها.. هذه بلا شك هدية السماء لأهل مصر، استقبلوها أحسن استقبال فأحسنوا منزله واعتنوا بمشهده منذ العام 548 هجرية حتى اليوم، وفى العقود الأخيرة اعتاد محبو الحسين أن يُقيموا له مولدين شعبيين الأول فى ذكرى مولده والثاني في ذكرى استقرار الرأس بالقاهرة، ولو أنهم يريدون أن يقيموا للحسين ونسله كُل يوم عيداً وكرنفالاً.

«مدد يا حسين» تجرى على ألسنة المحبين كالماء العذب، يريدون بها وجه الله، متوسلين بـ«الحسين» رجاء قبول الدعاء والرضا من الله.. وهل من وسيلة وباب للمدد أكرم من سيد «شباب أهل الجنة». و«الوطن» تحتفي بذكرى استقرار الرأس الشريف المتزامنة مع الثلاثاء الأخير من شهر ربيع الثانى، فإنها تُهدى هذا الملف لقرائها من مُحبي الإمام الحسين فى كل مكان.